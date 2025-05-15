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Путин уволил главкома сухопутных войск

Евгений КизиловЧетверг, 15 мая 2025, 20:22
Путин уволил главкома сухопутных войск
фото: ZUMAPRESS.com

Глава Кремля Владимир Путин снял с должности главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерала Олега Салюкова.

Источник: кремлевский пул "РИА Новостей", "Важные истории"

Дословно пул: "Главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем Шойгу в Совбезе РФ".

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Детали: Кто займет должность главкома сухопутных войск, пока не сообщается. Салюков находился на этом посту с 2014 года.

Салюков редко появляется в публичном информационном пространстве. В основном СМИ упоминают его в связи с участием в военных праздниках.

В 2023 году Русская служба "Би‑би‑си" выяснила, что его семья зарабатывает на этих мероприятиях. Его невестка Дина Салюкова владеет креативным агентством HQ Agency, которое занимается организацией военных и патриотических праздников. Среди ключевых клиентов — Минобороны и мэрия Москвы.

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