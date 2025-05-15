Путин уволил главкома сухопутных войск
Глава Кремля Владимир Путин снял с должности главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерала Олега Салюкова.
Источник: кремлевский пул "РИА Новостей", "Важные истории"
Дословно пул: "Главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем Шойгу в Совбезе РФ".
Детали: Кто займет должность главкома сухопутных войск, пока не сообщается. Салюков находился на этом посту с 2014 года.
Салюков редко появляется в публичном информационном пространстве. В основном СМИ упоминают его в связи с участием в военных праздниках.
В 2023 году Русская служба "Би‑би‑си" выяснила, что его семья зарабатывает на этих мероприятиях. Его невестка Дина Салюкова владеет креативным агентством HQ Agency, которое занимается организацией военных и патриотических праздников. Среди ключевых клиентов — Минобороны и мэрия Москвы.