Рубіо заперечив, що Вашингтон проти запрошення Зеленського на саміт НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Джерело: Рубіо сказав журналістам у четвер в Анталії після неформального засідання глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рубіо заперечив повідомлення ЗМІ про те, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

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"Я не знаю, звідки така інформація", – сказав він.

Держсекретар зазначив, що на зустрічі міністрів в Анталії "багато моїх колег порушили питання про запрошення Зеленського, ми не виступили проти".

Він також нагадав, що на саміті очікується участь лідерів чотирьох держав Азійсько-Тихоокеанського регіону, і в Альянсі вже давно є практика запрошувати представників держав, які не є членами НАТО, на його зустрічі.

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Раніше у четвер міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.