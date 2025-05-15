Рубио отрицает, что Вашингтон против приглашения Зеленского на саммит НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Источник: Рубио сказал журналистам в четверг в Анталии после неформального заседания глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

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"Я не знаю, откуда такая информация", – сказал он.

Госсекретарь отметил, что на встрече министров в Анталии "многие мои коллеги подняли вопрос о приглашении Зеленского, мы не выступили против".

Он также напомнил, что на саммите ожидается участие лидеров четырех государств Азиатско-Тихоокеанского региона, и в Альянсе уже давно существует практика приглашать представителей государств, не являющихся членами НАТО, на его встречи.

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Ранее в четверг министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте