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Рубіо розказав, коли США обговорюватимуть потенційну зустріч Трампа і Путіна

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 15 травня 2025, 22:10
Рубіо розказав, коли США обговорюватимуть потенційну зустріч Трампа і Путіна
Зустріч Путіна і Трампа в 2019 році. Фото - getty images

У США можуть обговорювати потенційну зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним після повернення Трампа з турне Близьким Сходом.

Джерело: державний секретар США Марко Рубіо сказав журналістам у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Рубіо сказав, що потенційний час зустрічі з Путіним має вирішити особисто Трамп.

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"Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку (Близьким Сходом. – Ред.), оскільки президент все ще перебуває за кордоном", – додав він.

Держсекретар зазначив, що США також стежитимуть за подіями завтра – ймовірно, маючи на увазі переговори представників України та Росії.

Раніше в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з Путіним.

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Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.

СШАТрампПутін
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