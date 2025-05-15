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Рубио рассказал, когда США будут обсуждать потенциальную встречу Трампа и Путина

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 22:10
Рубио рассказал, когда США будут обсуждать потенциальную встречу Трампа и Путина
Встреча Путина и Трампа в 2019 году. Фото - getty images

В США могут обсуждать потенциальную встречу президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным после возвращения Трампа из турне по Ближнему Востоку.

Источник: государственный секретарь США Марко Рубио сказал журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Рубио сказал, что потенциальное время встречи с Путиным должен решить лично Трамп.

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"Мы должны решить, как это воплотить. Поэтому, вероятно, мы подождем, пока он завершит свою поездку (по Ближнему Востоку. – Ред.), поскольку президент все еще находится за границей", – добавил он.

Госсекретарь отметил, что США также будут следить за событиями завтра – вероятно, имея в виду переговоры представителей Украины и России.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

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Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.

СШАТрампПутин
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