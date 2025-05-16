Мерц сказав, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня.
Джерело: Мерц у мережі Х
Деталі: Мерц назвав "великою поступкою" те, що президент України Володимир Зеленський поїхав на переговори до Стамбула.
Разом з тим, за словами Мерца, правитель Росії Володимир Путін, не поїхавши в Туреччину, "поставив себе в незручне становище".
Також канцлер Німеччини підтвердив, що новий пакет санкцій проти Росії готовий до ухвалення.
Пряма мова Мерца: "Новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його в Брюсселі у вівторок".
Що передувало: Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.
13 травня міністри ЄС розглянуть "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.
За результатами засідання Coreper (комітет постійних представників ЄС) у понеділок, 12 травня, було досягнуто попередньої згоди про затвердження нового, 17-го пакета санкцій проти Росії під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.
Нагадаємо: Мерц заявив, що підтримує конфіскацію заморожених російських активів, але тільки якщо для цього існує законний шлях.