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Мерц сказал, когда ЕС примет новый пакет санкций против России

Ольга ГлущенкоПятница, 16 мая 2025, 02:22
Мерц сказал, когда ЕС примет новый пакет санкций против России
Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят на заседании Совета ЕС в Брюсселе 20 мая.

Источник: Мертвец в сети Х

Детали: Мерц назвал "большой уступкой" то, что президент Украины Владимир Зеленский уехал на переговоры в Стамбул.

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Вместе с тем, по словам Мерца, правитель России Владимир Путин, не уехав в Турцию, "поставил себя в неловкое положение".

Также канцлер Германии подтвердил, что новый пакет санкций против России готов к принятию.

Прямая речь Мерца: "Новый пакет санкций готов. Мы примем его в Брюсселе во вторник".

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Что предшествовало: Как сообщалось, 6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

13 мая министры ЕС рассмотрят "карательные, финансовые и экономические санкции" против России.

По результатам заседания Coreper (комитет постоянных представителей ЕС) в понедельник, 12 мая, было достигнуто предварительное согласие об утверждении нового, 17-го пакета санкций против России во время Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

Напомним: Мерц заявил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов, но только если для этого существует законный путь.

МерцЕСсанкцииРосcия
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