Мерц сказал, когда ЕС примет новый пакет санкций против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России будет принят на заседании Совета ЕС в Брюсселе 20 мая.

Источник: Мертвец в сети Х

Детали: Мерц назвал "большой уступкой" то, что президент Украины Владимир Зеленский уехал на переговоры в Стамбул.

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Вместе с тем, по словам Мерца, правитель России Владимир Путин, не уехав в Турцию, "поставил себя в неловкое положение".

Также канцлер Германии подтвердил, что новый пакет санкций против России готов к принятию.

Прямая речь Мерца: "Новый пакет санкций готов. Мы примем его в Брюсселе во вторник".

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Что предшествовало: Как сообщалось, 6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

13 мая министры ЕС рассмотрят "карательные, финансовые и экономические санкции" против России.

По результатам заседания Coreper (комитет постоянных представителей ЕС) в понедельник, 12 мая, было достигнуто предварительное согласие об утверждении нового, 17-го пакета санкций против России во время Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

Напомним: Мерц заявил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов, но только если для этого существует законный путь.