У Севастополі лунали вибухи, окупаційна "влада" каже про нібито збиті БплА над Чорним морем

У ніч проти 16 травня в Севастополі пролунали вибухи, окупаційна "влада" заявила про нібито знищення шести БпЛА над Чорним морем.

Джерело: паблік "Кримський вітер", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Вночі "Кримський вітер" повідомляв, що в Севастополі пролунали два потужні вибухи.

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Вранці Развожаєв заявив про нібито "роботу військових".

Пряма мова Розважаєва: "За попередньою інформацією, знищено 6 БпЛА в повітрі над морем на великому віддаленні від берега".

Оновлено: Пізніше "Кримський вітер" повідомив про вибухи в районі Ялти.