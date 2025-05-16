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У Севастополі лунали вибухи, окупаційна "влада" каже про нібито збиті БплА над Чорним морем

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 травня 2025, 05:50
У Севастополі лунали вибухи, окупаційна влада каже про нібито збиті БплА над Чорним морем
фото: "Кримський вітер"

У ніч проти 16 травня в Севастополі пролунали вибухи, окупаційна "влада" заявила про нібито знищення шести БпЛА над Чорним морем.

Джерело: паблік "Кримський вітер", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Вночі "Кримський вітер" повідомляв, що в Севастополі пролунали два потужні вибухи.

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Вранці Развожаєв заявив про нібито "роботу військових".

Пряма мова Розважаєва: "За попередньою інформацією, знищено 6 БпЛА в повітрі над морем на великому віддаленні від берега".

Оновлено: Пізніше "Кримський вітер"  повідомив про вибухи в районі Ялти.

КримокупаціяЧорне моребезпілотники
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