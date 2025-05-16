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В Севастополе раздавались взрывы, оккупационные "власти" говорят о якобы сбитых БплА над Черным морем

Ольга ГлущенкоПятница, 16 мая 2025, 05:50
В Севастополе раздавались взрывы, оккупационные власти говорят о якобы сбитых БплА над Черным морем
фото: "Крымский ветер"

В ночь на 16 мая в Севастополе раздались взрывы, оккупационные "власти" заявили о якобы уничтожении шести БпЛА над Черным морем.

Источник: паблик "Крымский ветер", так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Ночью "Крымский ветер" сообщал, что в Севастополе раздались два мощных взрыва.

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Утром Развожаев заявил о якобы "работе военных".

Прямая речь Развожаева: "По предварительной информации, уничтожено 6 БпЛА в воздухе над морем на большом удалении от берега".

Обновлено: Позже "Крымский ветер" сообщил о взрывах в районе Ялты.

КрымоккупацияЧерное моребеспилотники
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