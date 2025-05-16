Атака ворожих дронів на Київ: зайнялася пожежа, уламки впали на дорогу

Вранці 16 травня у Києві працювали сили ППО під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ударних бузпілотників. Пізніше стало відомо про пожежу у столиці та падіння уламків на дорогу.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом".

Реклама:

Деталі: Повітряну тривогу в Києві оголосили о 6:28.

У міській військовій адміністрації зазначили, що Київ перебуває "під загрозою атаки ударними дронами".

Пряма мова Кличка о 6:38: "Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА".

РЕКЛАМА:

Деталі: Відразу після повідомлення Кличка в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено: Пізніше в КМВА повідомили, що зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району.

Наразі на місці працюють пожежники, – додали в адміністрації.

Дослівно КМВА: "Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби".