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Атака ворожих дронів на Київ: зайнялася пожежа, уламки впали на дорогу

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 травня 2025, 06:38
Атака ворожих дронів на Київ: зайнялася пожежа, уламки впали на дорогу
ілюстрація: Getty Images

Вранці 16 травня у Києві працювали сили ППО під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ударних бузпілотників. Пізніше стало відомо про пожежу у столиці та падіння уламків на дорогу.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом".

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Деталі: Повітряну тривогу в Києві оголосили о 6:28.

У міській військовій адміністрації зазначили, що Київ перебуває "під загрозою атаки ударними дронами".

Пряма мова Кличка о 6:38: "Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА".

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Деталі: Відразу після повідомлення Кличка в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено: Пізніше в КМВА повідомили, що зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району.

Наразі на місці працюють пожежники, – додали в адміністрації.

Дослівно КМВА: "Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби".

КиїввибухППОбезпілотники
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