Атака ворожих дронів на Київ: зайнялася пожежа, уламки впали на дорогу
Вранці 16 травня у Києві працювали сили ППО під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ударних бузпілотників. Пізніше стало відомо про пожежу у столиці та падіння уламків на дорогу.
Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом".
Деталі: Повітряну тривогу в Києві оголосили о 6:28.
У міській військовій адміністрації зазначили, що Київ перебуває "під загрозою атаки ударними дронами".
Пряма мова Кличка о 6:38: "Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА".
Деталі: Відразу після повідомлення Кличка в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Оновлено: Пізніше в КМВА повідомили, що зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району.
Наразі на місці працюють пожежники, – додали в адміністрації.
Дослівно КМВА: "Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби".