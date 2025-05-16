Атака вражеских дронов на Киев: произошел пожар, обломки упали на дорогу

Утром 16 мая в Киеве работали силы ПВО во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы ударных бузпилотников. Позже стало известно о пожаре в столице и падении обломков на дорогу.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно КГВА: "Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом".

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Детали: Воздушную тревогу в Киеве объявили в 6:28.

В городской военной администрации отметили, что Киев находится "под угрозой атаки ударными дронами".

Прямая речь Кличко в 6:38: "Взрывы в столице. Работают силы ПВО по враждебным БпЛА".

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Детали: Сразу после сообщения Кличко в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: Позже в КГВА сообщили, что зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района.

Сейчас на месте работают пожарные, – добавили в администрации.

Дословно КГВА: "Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы".