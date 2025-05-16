Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака вражеских дронов на Киев: произошел пожар, обломки упали на дорогу

Ольга ГлущенкоПятница, 16 мая 2025, 06:38
Атака вражеских дронов на Киев: произошел пожар, обломки упали на дорогу
иллюстрация: Getty Images

Утром 16 мая в Киеве работали силы ПВО во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы ударных бузпилотников. Позже стало известно о пожаре в столице и падении обломков на дорогу.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно КГВА: "Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом".

Реклама:

Детали: Воздушную тревогу в Киеве объявили в 6:28.

В городской военной администрации отметили, что Киев находится "под угрозой атаки ударными дронами".

Прямая речь Кличко в 6:38: "Взрывы в столице. Работают силы ПВО по враждебным БпЛА".

РЕКЛАМА:

Детали: Сразу после сообщения Кличко в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: Позже в КГВА сообщили, что зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района.

Сейчас на месте работают пожарные, – добавили в администрации.

Дословно КГВА: "Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы".

КиеввзрывПВОбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц сказал, когда ЕС может одобрить новый пакет санкций против России
В Лондоне задержали 21-летнего украинца по подозрению в поджоге дома премьера
Рубио рассказал, когда США обсуждят потенциальную встречу Трампа и Путина
Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник
Премьер Британии прокомментировал отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул
Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога
Все новости...
Киев
На Майдане в Киеве усилят охрану возле Мемориала памяти погибших героев
Игру зрелищной сделали фанаты: каким был финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо"
В Киеве авто ТЦК попало в ДТП: там говорят, что мобилизованный дернул за руль
Последние новости
07:49
Рубио: все члены НАТО согласятся тратить 5% ВВП на оборону до саммита в июне
07:36
Украина потеряла F-16: пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался – Воздушные силы 
07:25
Трамп, который говорил о возможной поездке в Стамбул, после визита в ОАЭ вернется домой – СМИ
06:38
ОбновленоАтака вражеских дронов на Киев: произошел пожар, обломки упали на дорогу
05:50
В Севастополе раздавались взрывы, оккупационные "власти" говорят о якобы сбитых БплА над Черным морем
05:12
Администрация Трампа планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки" – Bloomberg
04:02
В Киевской области ПВО работала по российским дронам
03:44
ISW о переговорах в Стамбуле: Россия незаинтересована в компромиссах
02:22
Мерц сказал, когда ЕС может одобрить новый пакет санкций против России
01:38
Враг ударил по промзоне Краматорска – ГВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: