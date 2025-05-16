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ЗСУ за добу знешкодили 1 100 окупантів і 32 ББМ

Ірина БалачукП'ятниця, 16 травня 2025, 07:57
ЗСУ за добу знешкодили 1 100 окупантів і 32 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони відмінусували 1 100 окупантів та понад 370 одиниць озброєння та військової техніки росіян за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 971 690 (+1 100) осіб,
  • танків – 10 825 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 22 546 (+32) од,
  • артилерійських систем – 27 908 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 385 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 167 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 123 (+123) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 713 (+166) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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