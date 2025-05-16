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ВСУ за сутки обезвредили 1 100 оккупантов и 32 ББМ

Ирина БалачукПятница, 16 мая 2025, 07:57
ВСУ за сутки обезвредили 1 100 оккупантов и 32 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны отминусовали 1 100 оккупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 971 690 (+1 100) человек,
  • танков – 10 825 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 546 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 27 908 (+36) ед,
  • РСЗО – 1 385 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 167 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 123 (+123) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 713 (+166) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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