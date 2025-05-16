ВСУ за сутки обезвредили 1 100 оккупантов и 32 ББМ
Пятница, 16 мая 2025, 07:57
Силы обороны отминусовали 1 100 оккупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 971 690 (+1 100) человек,
- танков – 10 825 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 22 546 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 27 908 (+36) ед,
- РСЗО – 1 385 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 167 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 123 (+123) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 713 (+166) ед.
Данные уточняются.