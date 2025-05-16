Росіяни атакували 11 напрямків фронту та Курщину 165 разів – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, росіяни штурмували 11 напрямків та Курський плацдарм, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, де було відбито 75 штурмів ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

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На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.