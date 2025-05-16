Россияне атаковали 11 направлений фронта и Курскую область 165 раз – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений, россияне штурмовали 11 направлений и Курский плацдарм, самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, где было отражено 75 штурмов врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки.

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На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодязов и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клищеевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Мирноград, Троицкое, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попового Яра, Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле.

На Ореховском направлении агрессор проводил три наступательные действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 14 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также осуществил 236 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.