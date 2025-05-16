Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємства, будинки і церкву
П'ятниця, 16 травня 2025, 08:23
Російські загарбники уночі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено підприємства, житлові будинки, освітні заклади та храм.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Деталі: Росіяни застосували FPV-дрони та РСЗВ "Град", били по Нікополю і Магранецькій громаді.
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Пряма мова очільника області: Тільки по Нікополю російська армія випустила півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені 2 приватні будинки і 5 авто".
Минулося без загиблих і постраждалих.
"Вранці оборонці неба збили в області ворожий БпЛА", – підсумував Лисак.