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Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємства, будинки і церкву

Ірина БалачукП'ятниця, 16 травня 2025, 08:23
Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємства, будинки і церкву
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські загарбники уночі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено підприємства, житлові будинки, освітні заклади та храм.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Деталі: Росіяни застосували FPV-дрони та РСЗВ "Град", били по Нікополю і Магранецькій громаді.

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Пряма мова очільника області: Тільки по Нікополю російська армія випустила півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені 2 приватні будинки і 5 авто".

 
Фото з telegram Сергія Лисака 

Минулося без загиблих і постраждалих.

 
Фото з telegram Сергія Лисака 

"Вранці оборонці неба збили в області ворожий БпЛА", – підсумував Лисак.

НікопольДніпропетровська областьобстріл
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