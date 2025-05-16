Оккупанты били по Никопольщине – повредили предприятия, дома и церковь
Пятница, 16 мая 2025, 08:23
Российские захватчики ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены предприятия, жилые дома, образовательные учреждения и храм.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Детали: Россияне применили FPV-дроны и РСЗО "Град", били по Никополю и Магранецкой общине.
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Прямая речь главы области: Только по Никополю российская армия выпустила полсотни снарядов. В городе повреждены предприятия, детский сад, школа, церковь. Изуродованы 2 частных дома и 5 авто".
Обошлось без погибших и пострадавших.
"Утром защитники неба сбили в области вражеский БпЛА", – подытожил Лысак.