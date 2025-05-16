Оккупанты били по Никопольщине – повредили предприятия, дома и церковь

Российские захватчики ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены предприятия, жилые дома, образовательные учреждения и храм.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Россияне применили FPV-дроны и РСЗО "Град", били по Никополю и Магранецкой общине.

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Прямая речь главы области: Только по Никополю российская армия выпустила полсотни снарядов. В городе повреждены предприятия, детский сад, школа, церковь. Изуродованы 2 частных дома и 5 авто".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Обошлось без погибших и пострадавших.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Утром защитники неба сбили в области вражеский БпЛА", – подытожил Лысак.