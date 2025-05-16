Дронова атака: на Київщині пошкоджено адмінбудівлю, будинок і магазин

Внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у Київській області у двох районах пошкоджено адміністративну будівлю, житловий будинок, магазин та недіючий освітній заклад.

Джерело: Київська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. В Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад".

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Фото поліції

Деталі: У Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

В ОВА підкреслили, що минулося без постраждалих.

На місцях працюють оперативні служби.