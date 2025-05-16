Дронова атака: на Київщині пошкоджено адмінбудівлю, будинок і магазин
П'ятниця, 16 травня 2025, 09:23
Внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у Київській області у двох районах пошкоджено адміністративну будівлю, житловий будинок, магазин та недіючий освітній заклад.
Джерело: Київська ОВА в Telegram
Дослівно ОВА: "Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. В Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад".
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Деталі: У Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.
В ОВА підкреслили, що минулося без постраждалих.
На місцях працюють оперативні служби.