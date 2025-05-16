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Дроновая атака: на Киевщине повреждены админздание, дом и магазин

Ирина БалачукПятница, 16 мая 2025, 09:23
Дроновая атака: на Киевщине повреждены админздание, дом и магазин
ФОТО ПОЛИЦИИ

В результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Киевской области в двух районах повреждены административное здание, жилой дом, магазин и недействующее образовательное учреждение.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение".

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ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: В Бучанском районе повреждено остекление частного дома.

В ОГА подчеркнули, что обошлось без пострадавших.

На местах работают оперативные службы.

Киевская областьбеспилотники
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