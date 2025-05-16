Дроновая атака: на Киевщине повреждены админздание, дом и магазин

В результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Киевской области в двух районах повреждены административное здание, жилой дом, магазин и недействующее образовательное учреждение.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение".

Реклама:

ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: В Бучанском районе повреждено остекление частного дома.

В ОГА подчеркнули, что обошлось без пострадавших.

На местах работают оперативные службы.