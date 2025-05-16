Дронова атака на Одещину: вирували пожежі, пошкоджено житлові будинки, троє постраждалих

Уночі БпЛА росіян атакували два райони Одеської області, є руйнування, спалахнули пожежі, постраждало троє людей, серед яких жінка у важкому стані.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники".

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Деталі: За його словами, унаслідок атаки безпілотників постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя та здоров’я.

Кіпер зазначив, що всі відповіді служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.