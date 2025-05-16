Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дронова атака на Одещину: вирували пожежі, пошкоджено житлові будинки, троє постраждалих

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 травня 2025, 09:38
Дронова атака на Одещину: вирували пожежі, пошкоджено житлові будинки, троє постраждалих
фото: ДСНС

Уночі БпЛА росіян атакували два райони Одеської області, є руйнування, спалахнули пожежі, постраждало троє людей, серед яких жінка у важкому стані.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники".

Реклама:
 
 
 
 

Деталі: За його словами, унаслідок атаки безпілотників постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя та здоров’я.

 

Кіпер зазначив, що всі відповіді служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Одеська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У центрі Києва зі стріляниною зупиняли машину порушника, який наїхав на патрульного
Трамп розповів, коли зможе зустрітися з Путіним
Зеленський прибув до Албанії
документСБУ заявила про заходи щодо "злодія в законі" Умки, якого раніше помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   
Україна втратила F-16: пілот відвів літак від населеного пункту і успішно катапультувався – Повітряні сили  
Усі новини...
Одеська область
Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському: пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждав чоловік
За сприяння втечі ухилянтів суд відправив прикордонника на 2 роки в дисбат
На Одещині жінка задушила 9-місячну доньку
Останні новини
13:45
Єрмак: Прив’язати нові переговори до 2022 року у росіян не вийде
13:41
фото У Стамбулі почались переговори між Україною, Туреччиною і РФ – росЗМІ
13:41
На рахунках НБУ є "кабальні" для України ВВП-варанти. Скільки на них заробив регулятор
13:40
Фон дер Ляєн заявила, що Путін не готовий до миру: Маємо посилити тиск
13:35
У США за контрабанду судитимуть вчену-росіянку, яка працювала у Гарварді: їй загрожує депортація
13:33
Жахлива травма Бріньоне, невизначеність Йохауг. Дайджест новин лижного міжсезоння
13:32
Вихідні будуть з дощами, а новий тиждень принесе в Карпати мокрий сніг
13:31
СБУ викрила "крота" ФСБ у бойовому підрозділі ЗСУ
13:20
Шмигаль пояснив, чому уряд не планує суттєво змінювати критерії і підходи до бронювання
13:20
Лукашенко на фоні підготовки до навчань з РФ заявив, що Білорусь ні на кого не нападатиме
Усі новини...
Реклама:
Реклама: