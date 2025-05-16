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Дроновая атака на Одесчину: бушевали пожары, повреждены жилые дома, трое пострадавших

Станислав ПогориловПятница, 16 мая 2025, 09:38
Дроновая атака на Одесчину: бушевали пожары, повреждены жилые дома, трое пострадавших
фото: ГСЧС

Ночью БпЛА россиян атаковали два района Одесской области, есть разрушения, вспыхнули пожары, пострадали три человека, среди которых женщина в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели".

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Детали: По его словам, в результате атаки беспилотников пострадали три человека: один мужчина, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина - в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и здоровье.

 

Кипер отметил, что все ответы службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Одесская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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