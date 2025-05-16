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Повітряний бій 16 травня: РФ атакувала 112-ма безпілотниками, ППО збила 73 дрони

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 травня 2025, 09:47
Повітряний бій 16 травня: РФ атакувала 112-ма безпілотниками, ППО збила 73 дрони
фото: зеленський у telegram

У ніч на 16 травня російські загарбники атакували Україну  112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 73 ударних дрони.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 9.00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

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36 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

ППОбезпілотникиросійсько-українська війна
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