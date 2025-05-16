Воздушный бой 16 мая: РФ атаковала 112-ю беспилотниками, ПВО сбила 73 дрона
Пятница, 16 мая 2025, 09:47
В ночь на 16 мая российские захватчики атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 73 ударных дронов.
Источник: командование Воздушных сил в Telegram
Детали: Сообщается, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.
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36 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.