Воздушный бой 16 мая: РФ атаковала 112-ю беспилотниками, ПВО сбила 73 дрона

В ночь на 16 мая российские захватчики атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 73 ударных дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.

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36 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.