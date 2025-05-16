Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   

Ірина БалачукП'ятниця, 16 травня 2025, 09:55
Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   
Наслідки російської дронової атаки на Харківщині 6 травня. Фото ілюстративне з Telegram Олега Синєгубова

Одна людина загинула та ще четверо дістали поранення внаслідок російської атаки FPV-дроном у Куп’янську Харківської області.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова Синєгубов: "Ворог атакував м. Куп’янськ близько 8:00 ранку. 55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків – 58, 49, 40 і 53 років – отримали поранення".

Реклама:

Деталі: Троє постраждалих госпіталізовані.

За словами голови ОВА, усі вони співробітники місцевої комунальної служби.

Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

РЕКЛАМА:

"Попередньо, окупанти вдарили FPV-дроном", – підсумував Синєгубов.

Харківська областьбезпілотникижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   
Україна втратила F-16: пілот відвів літак від населеного пункту і успішно катапультувався – Повітряні сили  
Мерц сказав, коли ЄС може схвалити новий пакет санкцій проти Росії
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра
Рубіо розказав, коли США обговорять потенційну зустріч Трампа і Путіна
Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело
Усі новини...
Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємства, будинки і церкву
Дронова атака: на Київщині пошкоджено адмінбудівлю, будинок і магазин
Дронова атака на Одещину: вирували пожежі, пошкоджено житлові будинки, троє постраждалих
Повітряний бій 16 травня: РФ атакувала 112-ма безпілотниками, ППО збила 73 дрони
Останні новини
10:43
У Херсоні під обстріл потрапили працівники МВА, є поранений, у Бериславі окупанти убили чоловіка
10:20
Зеленський прибув до Албанії
10:20
ЗМІ: на саміті в Албанії розглянуть введення мит на імпорт з РФ на тлі зриву переговорів
10:18
Що буде зі світовим ВВП – прогноз від ООН
10:14
Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
10:09
відеоСкандал у Римі: юна російська тенісистка послала тренерку під час матчу
10:08
Що таке синдром струшеної дитини і як йому запобігти – пояснення педіатра
10:03
СБУ заявила про заходи щодо "злодія в законі" Умки, якого раніше помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
09:55
Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   
09:54
Стало відомо, скільки ще можуть діяти мита Трампа проти Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: