Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених
П'ятниця, 16 травня 2025, 09:55
Одна людина загинула та ще четверо дістали поранення внаслідок російської атаки FPV-дроном у Куп’янську Харківської області.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram
Пряма мова Синєгубов: "Ворог атакував м. Куп’янськ близько 8:00 ранку. 55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків – 58, 49, 40 і 53 років – отримали поранення".
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Деталі: Троє постраждалих госпіталізовані.
За словами голови ОВА, усі вони співробітники місцевої комунальної служби.
Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.
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"Попередньо, окупанти вдарили FPV-дроном", – підсумував Синєгубов.