Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   

Наслідки російської дронової атаки на Харківщині 6 травня. Фото ілюстративне з Telegram Олега Синєгубова

Одна людина загинула та ще четверо дістали поранення внаслідок російської атаки FPV-дроном у Куп’янську Харківської області.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова Синєгубов: "Ворог атакував м. Куп’янськ близько 8:00 ранку. 55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків – 58, 49, 40 і 53 років – отримали поранення".

Реклама:

Деталі: Троє постраждалих госпіталізовані.

За словами голови ОВА, усі вони співробітники місцевої комунальної служби.

Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

РЕКЛАМА:

"Попередньо, окупанти вдарили FPV-дроном", – підсумував Синєгубов.