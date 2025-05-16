Россияне утром атаковали коммунальщиков в Купянске: 1 погибшая, 4 раненых
Пятница, 16 мая 2025, 09:55
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российской атаки FPV-дроном в Купянске Харьковской области.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Враг атаковал г. Купянск около 8:00 утра. 55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин – 58, 49, 40 и 53 лет – получили ранения".
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Детали: Трое пострадавших госпитализированы.
По словам главы ОГА, все они сотрудники местной коммунальной службы.
Также поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.
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"Предварительно, оккупанты ударили FPV-дроном", – подытожил Синегубов.