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Россияне утром атаковали коммунальщиков в Купянске: 1 погибшая, 4 раненых  

Ирина БалачукПятница, 16 мая 2025, 09:55
Россияне утром атаковали коммунальщиков в Купянске: 1 погибшая, 4 раненых  
Последствия российской дроновой атаки на Харьковщине 6 мая. Фото иллюстративное из Telegram Олега Синегубова

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российской атаки FPV-дроном в Купянске Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг атаковал г. Купянск около 8:00 утра. 55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин – 58, 49, 40 и 53 лет – получили ранения".

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Детали: Трое пострадавших госпитализированы.

По словам главы ОГА, все они сотрудники местной коммунальной службы.

Также поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

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"Предварительно, оккупанты ударили FPV-дроном", – подытожил Синегубов.

Харьковская областьбеспилотникижертвы
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