Россияне утром атаковали коммунальщиков в Купянске: 1 погибшая, 4 раненых  

Последствия российской дроновой атаки на Харьковщине 6 мая. Фото иллюстративное из Telegram Олега Синегубова

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российской атаки FPV-дроном в Купянске Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг атаковал г. Купянск около 8:00 утра. 55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин – 58, 49, 40 и 53 лет – получили ранения".

Реклама:

Детали: Трое пострадавших госпитализированы.

По словам главы ОГА, все они сотрудники местной коммунальной службы.

Также поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

РЕКЛАМА:

"Предварительно, оккупанты ударили FPV-дроном", – подытожил Синегубов.