Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич повідомив, що Польща готує для України черговий пакет військової допомоги на 200 млн євро, який буде переданий Україні у найближчі місяці.

Джерело: Лукасевич в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: За його словами, 46-й пакет військової допомоги Україні був на суму близько 230 млн євро. Він вміщав у собі боєприпаси, корпоративні системи, запчастини, а також інші речі, які служать солдатам.

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Керівник польського посольства розповів, що передала його країна Україні у період з 2022 до кінця 2024 року.

"318 танків, 536 бойових машин різних типів, 136 артилерійських систем різних калібрів, 10 літаків, 10 бойових гелікоптерів. Польські САУ Krab, польські танки служили українцям у перемогах, а не тільки в обороні", – зазначив він.

Також за словами Лукасевича, країна передала величезну кількість боєприпасів, бойових матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин.

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"Очевидно, що це величезні обсяги, сума яких складає близько 4,5 млрд євро. Для масштабу нашої країни, нашої армії це дуже велика сума", – наголосив польський дипломат.

Він визнав, що країна передала найбільше на початку війни, однак звернув увагу на те, що і зараз Польща передає подальші пакети.

У цьому ж інтерв’ю він заявив, що передача радянських винищувачів МіГ-29 Україні цілком можлива й відповідні переговори тривають.

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