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Польша готовит очередной пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 16 мая 2025, 10:14
Польша готовит очередной пакет военной помощи Украине на 200 млн евро
фото: Getty Images

Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил, что Польша готовит для Украины очередной пакет военной помощи на 200 млн евро, который будет передан Украине в ближайшие месяцы.

Источник: Лукасевич в интервью "Европейской правде"

Детали: По его словам, 46-й пакет военной помощи Украине был на сумму около 230 млн евро. Он вмещал в себя боеприпасы, корпоративные системы, запчасти, а также другие вещи, которые служат солдатам.

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Руководитель польского посольства рассказал, что передала его страна Украине в период с 2022 до конца 2024 года.

"318 танков, 536 боевых машин различных типов, 136 артиллерийских систем различных калибров, 10 самолетов, 10 боевых вертолетов. Польские САУ Krab, польские танки служили украинцам в победах, а не только в обороне", – отметил он.

Также, по словам Лукашевича, страна передала огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей.

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"Очевидно, что это огромные объемы, сумма которых составляет около 4,5 млрд евро. Для масштаба нашей страны, нашей армии это очень большая сумма", – подчеркнул польский дипломат.

Он признал, что страна передала больше всего в начале войны, однако обратил внимание на то, что и сейчас Польша передает дальнейшие пакеты.

В этом же интервью он заявил, что передача советских истребителей МиГ-29 Украине вполне возможна и соответствующие переговоры продолжаются.

Подробнее читайте здесь"Польше всегда угрожает война, но в нападение России мы не верим, потому что Украина победит"

Польшапомощь Украине
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