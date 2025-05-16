Зеленський прибув до Албанії
П'ятниця, 16 травня 2025, 10:20
Український президент Володимир Зеленський прибув в Албанію на саміт Європейської політичної спільноти (EPC).
Джерело: речник президента Сергій Никифоров, Укрінформ, "Європейська правда"
Деталі: Вранці у п’ятницю, 16 травня, Никифоров повідомив про прибуття українського президента на саміт.
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"Так, президент вже в Албанії для участі у саміті EPC", – зазначив він.
Європейська політична спільнота – це формат співпраці держав на європейському континенті, відкритий для країн за межами Євросоюзу.
ЗМІ очікують, що на саміті EPC головною темою буде різке посилення санкцій проти Москви.
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Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в листопаді 2024 року в Будапешті.