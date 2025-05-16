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Зеленський прибув до Албанії

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 16 травня 2025, 10:20
Зеленський прибув до Албанії
Зеленський, фото: ОП

Український президент Володимир Зеленський прибув в Албанію на саміт Європейської політичної спільноти (EPC).

Джерело: речник президента Сергій Никифоров, Укрінформ, "Європейська правда"

Деталі: Вранці у п’ятницю, 16 травня, Никифоров повідомив про прибуття українського президента на саміт.

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"Так, президент вже в Албанії для участі у саміті EPC", – зазначив він.

Європейська політична спільнота – це формат співпраці держав на європейському континенті, відкритий для країн за межами Євросоюзу. 

ЗМІ очікують, що на саміті EPC головною темою буде різке посилення санкцій проти Москви.

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Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в листопаді 2024 року в Будапешті.

ЗеленськийАлбанія
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