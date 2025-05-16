Зеленский прибыл в Албанию
Пятница, 16 мая 2025, 10:20
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества (EPC).
Источник: спикер президента Сергей Никифоров, Укринформ, "Европейская правда"
Детали: Утром в пятницу, 16 мая, Никифоров сообщил о прибытии украинского президента на саммит.
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"Да, президент уже в Албании для участия в саммите EPC", – отметил он.
Европейское политическое сообщество – это формат сотрудничества государств на европейском континенте, открытый для стран, не входящих в Евросоюз.
СМИ ожидают, что на саммите EPC главной темой станет резкое усиление санкций против Москвы.
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Предыдущий саммит Европейского политического сообщества состоялся в ноябре 2024 года в Будапеште.