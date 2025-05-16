Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский прибыл в Албанию

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 16 мая 2025, 10:20
Зеленский прибыл в Албанию
Зеленский, фото: ОП

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества (EPC).

Источник: спикер президента Сергей Никифоров, Укринформ, "Европейская правда"

Детали: Утром в пятницу, 16 мая, Никифоров сообщил о прибытии украинского президента на саммит.

Реклама:

"Да, президент уже в Албании для участия в саммите EPC", – отметил он.

Европейское политическое сообщество – это формат сотрудничества государств на европейском континенте, открытый для стран, не входящих в Евросоюз.

СМИ ожидают, что на саммите EPC главной темой станет резкое усиление санкций против Москвы.

РЕКЛАМА:

Предыдущий саммит Европейского политического сообщества состоялся в ноябре 2024 года в Будапеште.

ЗеленскийАлбания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский прибыл в Албанию
документСБУ заявила о мерах в отношении "вора в законе" Умки, которого ранее заметили на праздновании со спецслужащим
Россияне утром атаковали коммунальщиков в Купянске: 1 погибшая, 4 раненых  
Украина потеряла F-16: пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался – Воздушные силы 
Мерц сказал, когда ЕС может одобрить новый пакет санкций против России
В Лондоне задержали 21-летнего украинца по подозрению в поджоге дома премьера
Все новости...
Зеленский
Рубио отрицает, что Вашингтон против приглашения Зеленского на саммит НАТО
Зеленский рассказал, о "хорошей и продуктивной" встрече с Эрдоганом
Зеленский о Путине: Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека
Последние новости
11:14
Почему рыжих кошек в мире меньше котов? Ученые разгадали генетическую загадку
11:07
Google внедряет новые ИИ-функции для людей с нарушением зрения в Android и Chrome
10:57
видеоВ Стамбуле стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и Турции
10:56
СМИ: На переговорах Украины и РФ будет представитель США, но не Рубио
10:56
Рубио уже прилетел в Стамбул – СМИ говорят, что настроение у делегации США "мрачное"
10:55
Путин "спрятался" от Стамбула – ЕС готовят удар по экономике РФ
10:43
фото, видео В Херсоне под обстрел попали работники ГВА, есть раненый, в Бериславе оккупанты убили мужчину
10:20
Зеленский прибыл в Албанию
10:20
СМИ: на саммите в Албании рассмотрят введение пошлин на импорт из РФ на фоне срыва переговоров
10:18
Что будет с мировым ВВП – прогноз от ООН
Все новости...
Реклама:
Реклама: