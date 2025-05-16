У Херсоні під обстріл потрапили працівники МВА, є поранений, у Бериславі окупанти убили чоловіка

У місті Херсон під російський обстріл потрапили соцпрацівники Херсонської МВА – один чоловік дістав поранення, у місті Берислав через російську атаку загинув чоловік, згодом загарбники скинули вибухівку на авто в облцентрі, порпанивши ще 2 людей.

Джерело: Херсонська МВА та Офіс генпрокурора в Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Facebook

Дослівно міська адміністрація: "Під час завантаження гуманітарної допомоги для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності під обстрілом з боку російських терористів опинились троє соціальних працівників Херсонської МВА. Пошкоджене службове авто. Водій отримав поранення".

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Деталі: За даними влади, через те, що атака на Херсон триває, то забрати пораненого наразі неможливо.

Фото Херсонської МВА

"Як тільки дозволить безпекова ситуація, наші фахівці відвезуть пораненого до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Згодом голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 10:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, внаслідок чого машина загорілася.

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"Через атаку постраждали двоє людей. 55-річна жінка та 58-річний чоловік дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Наразі медики надають їм допомогу", – розповів очільник області.

Також під російськими ударами опинилась житлова забудова у Центральному районі Херсона – пошкоджено житлові будинки.

В Офісі генпрокурора повідомили, що близько 07:30 військові РФ атакували з БпЛА одну з вулиць у місті Берислав.

"Внаслідок скидання вибухівки травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік. Ще один цивільний отримав поранення, його госпіталізовано", – повідомили в ОГП.