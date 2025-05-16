В Херсоне под обстрел попали работники ГВА, есть раненый, в Бериславе оккупанты убили мужчину

В городе Херсон под российский обстрел попали соцработники Херсонской ГВА – один человек получил ранение, в городе Берислав из-за российской атаки погиб мужчина, позже захватчики сбросили взрывчатку на авто в облцентре, ранив еще 2 человек.

Источник: Херсонская ГВА и Офис генпрокурора в Telegram, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook

Дословно городская администрация: "Во время загрузки гуманитарной помощи для обустройства простейших укрытий и пунктов несокрушимости под обстрелом со стороны российских террористов оказались трое социальных работников Херсонской ГВА. Повреждено служебное авто. Водитель получил ранение".

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ФОТО ХЕРСОНСКОЙ ГВА

Детали: По данным властей, из-за того, что атака на Херсон продолжается, то забрать раненого пока невозможно.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, наши специалисты отвезут раненого в больницу", – говорится в сообщении.

Позже глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что около 10:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась.

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"Из-за атаки пострадали два человека. 55-летняя женщина и 58-летний мужчина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Сейчас медики оказывают им помощь", – рассказал глава области.

Также под российскими ударами оказалась жилая застройка в Центральном районе Херсона – повреждены жилые дома.

В Офисе генпрокурора сообщили, что около 07:30 военные РФ атаковали с БпЛА одну из улиц в городе Берислав.

"В результате сброса взрывчатки травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина. Еще один гражданский получил ранения, он госпитализирован", – сообщили в ОГП.