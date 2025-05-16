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Рубіо вже прилетів у Стамбул – ЗМІ кажуть, що настрій у делегації США "похмурий"

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 16 травня 2025, 10:56
Рубіо вже прилетів у Стамбул – ЗМІ кажуть, що настрій у делегації США похмурий
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото Getty images

Держсекретар США Марко Рубіо вранці 16 травня приземлився у Стамбулі, де мають пройти багатосторонні переговори щодо врегулювання російсько-української війни. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кореспондента BBC Тома Бейтмана, який прибув разом з главою Держдепу США

Деталі: Журналіст зазначив, що настрій американської делегації "досить похмурий".

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Пряма мова Бейтмана: "Американські урядовці хотіли б повідомити своєму босові, що їм вдалося домогтися зустрічі, якої він так прагнув, – саміту Трампа і Путіна. Але цього не сталося. Натомість Рубіо вирушає на чергову зустріч із турецькими та українськими високопосадовцями".

Передісторія:

  • Державне турецьке агентство Anadolu раніше оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі.
  • На переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Володимиром Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
  • Делегацію України очолить міністр оборони Рустем Умєров. Загалом президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.

СШАРосіяТуреччинапереговори
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