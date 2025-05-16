Рубіо вже прилетів у Стамбул – ЗМІ кажуть, що настрій у делегації США "похмурий"

Держсекретар США Марко Рубіо вранці 16 травня приземлився у Стамбулі, де мають пройти багатосторонні переговори щодо врегулювання російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кореспондента BBC Тома Бейтмана, який прибув разом з главою Держдепу США

Деталі: Журналіст зазначив, що настрій американської делегації "досить похмурий".

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Пряма мова Бейтмана: "Американські урядовці хотіли б повідомити своєму босові, що їм вдалося домогтися зустрічі, якої він так прагнув, – саміту Трампа і Путіна. Але цього не сталося. Натомість Рубіо вирушає на чергову зустріч із турецькими та українськими високопосадовцями".

Передісторія: