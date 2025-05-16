Рубио уже прилетел в Стамбул – СМИ говорят, что настроение у делегации США "мрачное"
Пятница, 16 мая 2025, 10:56
Госсекретарь США Марко Рубио утром 16 мая приземлился в Стамбуле, где должны пройти многосторонние переговоры по урегулированию российско-украинской войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на корреспондента BBC Тома Бейтмана, который прибыл вместе с главой Госдепа США
Детали: Журналист отметил, что настроение американской делегации "довольно мрачное".
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Прямая речь Бейтмана: "Американские чиновники хотели бы сообщить своему боссу, что им удалось добиться встречи, к которой он так стремился, – саммита Трампа и Путина. Но этого не произошло. Вместо этого Рубио отправляется на очередную встречу с турецкими и украинскими чиновниками".
Предыстория:
- Государственное турецкое агентство Anadolu ранее обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле.
- На переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Владимиром Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
- Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. Всего президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.