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Трамп розповів, коли зможе зустрітися з Путіним

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 травня 2025, 11:39
Трамп розповів, коли зможе зустрітися з Путіним
Володимир Путін, Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп перед поверненням до Вашингтона з турне по країнах Перської затоки заявив, що зустрінеться з правителем РФ Володимиром Путіним, щойно можливо буде організувати зустріч.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на заяву Трампа, передає "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи переговори між Росією і Україною, що мають пройти в Туреччині, Трамп сказав: "Подивимося, що буде з Росією і Україною".

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Водночас він заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним "щойно ми зможемо це організувати".

Передісторія:

  • У п’ятницю в Стамбулі розпочалася зустріч представників Туреччини, США та України. Після неї має розпочатись зустріч за участю представників України та РФ.
  • У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.
  • Держсекретар США Марко Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.

ТрампПутін
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