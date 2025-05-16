Трамп розповів, коли зможе зустрітися з Путіним

Президент США Дональд Трамп перед поверненням до Вашингтона з турне по країнах Перської затоки заявив, що зустрінеться з правителем РФ Володимиром Путіним, щойно можливо буде організувати зустріч.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на заяву Трампа, передає "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи переговори між Росією і Україною, що мають пройти в Туреччині, Трамп сказав: "Подивимося, що буде з Росією і Україною".

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Водночас він заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним "щойно ми зможемо це організувати".

Передісторія: