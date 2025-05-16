Трамп рассказал, когда сможет встретиться с Путиным
Пятница, 16 мая 2025, 11:39
Президент США Дональд Трамп перед возвращением в Вашингтон из турне по странам Персидского залива заявил, что встретится с правителем РФ Владимиром Путиным, как только возможно будет организовать встречу.
Источник: агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа, передает "Европейская правда"
Детали: Комментируя переговоры между Россией и Украиной, которые должны пройти в Турции, Трамп сказал: "Посмотрим, что будет с Россией и Украиной".
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В то же время он заявил, что встретится с Владимиром Путиным "как только мы сможем это организовать".
Предыстория:
- В пятницу в Стамбуле началась встреча представителей Турции, США и Украины. После нее должна начаться встреча с участием представителей Украины и РФ.
- В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
- Госсекретарь США Марко Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.