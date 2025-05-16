Трамп рассказал, когда сможет встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп перед возвращением в Вашингтон из турне по странам Персидского залива заявил, что встретится с правителем РФ Владимиром Путиным, как только возможно будет организовать встречу.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа, передает "Европейская правда"

Детали: Комментируя переговоры между Россией и Украиной, которые должны пройти в Турции, Трамп сказал: "Посмотрим, что будет с Россией и Украиной".

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В то же время он заявил, что встретится с Владимиром Путиным "как только мы сможем это организовать".

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