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Трамп рассказал, когда сможет встретиться с Путиным

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 16 мая 2025, 11:39
Трамп рассказал, когда сможет встретиться с Путиным
Владимир Путин, Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп перед возвращением в Вашингтон из турне по странам Персидского залива заявил, что встретится с правителем РФ Владимиром Путиным, как только возможно будет организовать встречу.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа, передает "Европейская правда"

Детали: Комментируя переговоры между Россией и Украиной, которые должны пройти в Турции, Трамп сказал: "Посмотрим, что будет с Россией и Украиной".

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В то же время он заявил, что встретится с Владимиром Путиным "как только мы сможем это организовать".

Предыстория:

  • В пятницу в Стамбуле началась встреча представителей Турции, США и Украины. После нее должна начаться встреча с участием представителей Украины и РФ.
  • В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
  • Госсекретарь США Марко Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.

ТрампПутин
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