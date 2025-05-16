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Трамп натякнув, що світ стане значно безпечнішим за 2-3 тижні

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 травня 2025, 12:15
Трамп натякнув, що світ стане значно безпечнішим за 2-3 тижні
Дональд Трамп, фото: білий дім

Президент США Дональд Трамп, коментуючи мирний процес щодо України, натякнув, що світ стане ще безпечнішим "через 2 - 3 тижні", вочевидь, висловлюючи свою віру у те, що зможе домовитись з правителем РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Трамп під час візиту до ОАЕ, передає "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим".

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Деталі: Трамп ще раз повторив раніше висловлене ним переконання, що лідер РФ Владімір Путін не приїхав би на переговори до Туреччини, якби туди не прибув і президент США. "Я розумію це", – сказав Трамп.

Водночас він додав, що "ми повинні це зробити", висловивши сподівання, що зможе зустрітися з лідером РФ, "щойно ми зможемо це організувати".

Що було раніше:

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  • У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.
  • Держсекретар США Марко Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі, які пройдуть у п’ятницю.

Трампросійсько-українська війнаПутін
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