Трамп намекнул, что мир станет значительно безопаснее через 2-3 недели

Президент США Дональд Трамп, комментируя мирный процесс по Украине, намекнул, что мир станет еще безопаснее "через 2 - 3 недели", очевидно, выражая свою веру в то, что сможет договориться с правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: Трамп во время визита в ОАЭ, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее".

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Детали: Трамп еще раз повторил ранее высказанное им убеждение, что лидер РФ Владимир Путин не приехал бы на переговоры в Турцию, если бы туда не прибыл и президент США. "Я понимаю это", - сказал Трамп.

В то же время он добавил, что "мы должны это сделать", выразив надежду, что сможет встретиться с лидером РФ, "как только мы сможем это организовать".

Что предшествовало:

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