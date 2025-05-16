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Трамп намекнул, что мир станет значительно безопаснее через 2-3 недели

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 16 мая 2025, 12:15
Трамп намекнул, что мир станет значительно безопаснее через 2-3 недели
дональд трамп, фото: белый дом

Президент США Дональд Трамп, комментируя мирный процесс по Украине, намекнул, что мир станет еще безопаснее "через 2 - 3 недели", очевидно, выражая свою веру в то, что сможет договориться с правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: Трамп во время визита в ОАЭ, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее".

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Детали: Трамп еще раз повторил ранее высказанное им убеждение, что лидер РФ Владимир Путин не приехал бы на переговоры в Турцию, если бы туда не прибыл и президент США. "Я понимаю это", - сказал Трамп.

В то же время он добавил, что "мы должны это сделать", выразив надежду, что сможет встретиться с лидером РФ, "как только мы сможем это организовать".

Что предшествовало:

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  • В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
  • Госсекретарь США Марко Рубио поддержал эту точку зрения, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле, которые пройдут в пятницу.

Трампроссийско-украинская войнаПутин
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