СБУ викрила "крота" ФСБ у бойовому підрозділі ЗСУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії, який наводив російські удари по позиціях бойового підрозділу ЗСУ, де сам і служив.

Джерело: інформація Служби безпеки України

Деталі: За даними слідства, 31-річний водій штурмового полку ЗСУ передавав російським окупантам координати українських військових на Курському напрямку.

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Дослівно: "За завданням російського куратора "кріт" зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефону, щоб окупанти могли відстежувати його геолокацію у режимі онлайн. У такий спосіб агресор намагався використати зрадника як "живий маяк" для наведення ударів по Силах оборони".

Деталі: Перед обстрілами російський куратор попереджав агента, щоб він залишав зону ураження.

Згодом чоловік самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де "заліг на дно" та чекав інструкцій куратора з ФСБ щодо втечі до Росії.

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СБУ виявила місце перебування "крота" та затримала.

У нього вилучили телефон з доказами співпраці з ворогом. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Нині він перебуває під вартою, йому загрожує довічне.

Передісторія: