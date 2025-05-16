СБУ разоблачила "крота" ФСБ в боевом подразделении ВСУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ России, который наводил российские удары по позициям боевого подразделения ВСУ, в котором он сам и служил.

Источник: информация Службы безопасности Украины

Детали: По данным следствия, 31-летний водитель штурмового полка ВСУ передавал российским оккупантам координаты украинских военных на Курском направлении.

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Дословно: "По заданию российского куратора "крот" предоставил ФСБ удалённый доступ к своему телефону, чтобы оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн. Таким образом агрессор пытался использовать предателя как "живой маяк" для наведения ударов по Силам обороны".

Детали: Перед обстрелами российский куратор предупреждал агента, чтобы тот покинул зону поражения.

Позже мужчина самовольно покинул воинскую часть и выехал в Харьков, где "залёг на дно" и ждал инструкций куратора из ФСБ о побеге в Россию.

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СБУ установила местонахождение "крота" и задержала его.

У него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас он под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Предыстория: