У Стамбулі почались переговори між Україною, Туреччиною і РФ

У турецькому Стамбулі розпочинаються переговори представників України, Туреччини та Росії.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости та "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu

Деталі: Як видно з фото, столи стоять літерою П. По центру сидять представники Туреччини, а по обидві сторони від них – делегації України (12 осіб на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим) і Росії (11 осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським).

Реклама:

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина рада бачити делегації Росії та України в Стамбулі.

Пряма мова Фідана: "Ми повинні скористатися цією нагодою, щоб просунутися на шляху до миру".

За даними російських пропагандистів, він наголосив, що представники Москви і Києва самі мають вирішити, чи прийти до миру, чи "продовжити руйнівний конфлікт".

РЕКЛАМА:

Фото РИА Новости

Також, за його словами, переговори Росії та України в Стамбулі важливі для підготовки можливої зустрічі лідерів цих країн.

Фото РИА Новости

Зустріч проходить без преси.

Оператор BBC, який був у залі на початку переговорів, повідомив, що між сторонами не відбулося рукостискання.

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Перед зустріччю він написав, що мир можливий "лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх"".

Передісторія: