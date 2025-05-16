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У Стамбулі почались переговори між Україною, Туреччиною і РФ

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 16 травня 2025, 13:41
У Стамбулі почались переговори між Україною, Туреччиною і РФ
Фото ТАСС

У турецькому Стамбулі розпочинаються переговори представників України, Туреччини та Росії.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости та "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu

Деталі: Як видно з фото, столи стоять літерою П. По центру сидять представники Туреччини, а по обидві сторони від них – делегації України (12 осіб на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим) і Росії (11 осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським).

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Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина рада бачити делегації Росії та України в Стамбулі.

Пряма мова Фідана: "Ми повинні скористатися цією нагодою, щоб просунутися на шляху до миру".

За даними російських пропагандистів, він наголосив, що представники Москви і Києва самі мають вирішити, чи прийти до миру, чи "продовжити руйнівний конфлікт". 

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Фото РИА Новости 

Також, за його словами, переговори Росії та України в Стамбулі важливі для підготовки можливої зустрічі лідерів цих країн. 

 
Фото РИА Новости 

Зустріч проходить без преси.  

Оператор BBC, який був у залі на початку переговорів, повідомив, що між сторонами не відбулося рукостискання.

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Перед зустріччю він написав, що мир можливий "лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх"".

Передісторія:

  • Росія відправила до Туреччини делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
  • У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним.

УкраїнаТуреччинаРосіяпереговори
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