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В Стамбуле начались переговоры между Украиной, Турцией и РФ

Ирина Балачук, Кристина БондареваПятница, 16 мая 2025, 13:41
В Стамбуле начались переговоры между Украиной, Турцией и РФ
Фото ТАСС

В турецком Стамбуле начинаются переговоры представителей Украины, Турции и России.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости, "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu

Детали: Как видно из фото, столы стоят буквой П. По центру сидят представители Турции, а по обе стороны от них – делегации Украины (12 человек во главе с министром обороны Рустемом Умеровым) и России (11 человек во главе с помощником Путина Владимиром Мединским).  

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле. 

Прямая речь Фидана: "Мы должны воспользоваться этим случаем, чтобы продвинуться на пути к миру".

По данным российских пропагандистов, он подчеркнул, что представители Москвы и Киева сами должны решить, прийти к миру или "продолжить разрушительный конфликт". 

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Фото РИА Новости 

Также, по его словам, переговоры России и Украины в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров этих стран.

Встреча проходит без прессы.  

 
Фото РИА Новости 

Оператор BBC, который был в зале в начале переговоров, сообщил, что между сторонами не состоялось рукопожатие.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Перед встречей он написал, что мир возможен "только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле „всех на всех"".

Предыстория:

  • Россия отправила в Турцию делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
  • В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

УкраинаТурцияРосcияпереговоры
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