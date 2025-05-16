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Росіяни в останню мить почали вимагати, щоб США не було на переговорах з Україною – ЗМІ

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 16 травня 2025, 14:26
Росіяни в останню мить почали вимагати, щоб США не було на переговорах з Україною – ЗМІ
фото: Anadolu

Російська делегація в турецькому Стамбулі почала вимагати, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.

Джерело: Суспільне з посиланням на джерело в українській делегації, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, ця вимога у росіян "з’явилась в останню хвилину".

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"На нашу думку, це спроба зірвати мирний процес, підважити його. Бо якщо вони приїхали реально вирішувати питання, робити кроки до миру, то вони мали б бути зацікавленими, щоб американці були в кімнаті, щоб це побачити", – заявили в делегації.

В делегації додали, що приїхали з чіткими мандатами та готовністю обговорювати припинення вогню й зустріч українського президента Володимира Зеленського з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж 3 роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

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Як відомо, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з кремліським правителем.

переговориУкраїнаРосіяСША
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