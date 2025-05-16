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Россияне в последний момент начали требовать, чтобы США не было на переговорах с Украиной – СМИ

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 16 мая 2025, 14:26
Россияне в последний момент начали требовать, чтобы США не было на переговорах с Украиной – СМИ
фото: Anadolu

Российская делегация в турецком Стамбуле начала требовать, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

Источник: Суспільне со ссылкой на источник в украинской делегации, "Европейская правда"

Детали: Как указано, это требование у россиян "появилось в последнюю минуту".

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"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", – заявили в делегации.

В делегации добавили, что приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня и встречу украинского президента Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что впервые за более чем 3 года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

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Как известно, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с кремлевским правителем.

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