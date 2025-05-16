Росіяни з БпЛА "Молнія" вбили 2-х людей у Костянтинівці

У п′ятницю безпілотники російських загарбники атакували місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого загинули 2 цивільних, ще 3 отримали поранення.

Джерело: Донецька облпрокуратура у Telegram

Дослівно: "16 травня 2025 року, об 11.30, війська РФ поцілили по Костянтинівці, використавши БпЛА "Молнія-1". За кермом автомобіля отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 55-річний водій. Також загинув чоловік 57 років, котрий перебував біля укриття".

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Деталі: Крім того, постраждали двоє містянок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму.

Об 11.45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухову травму й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.