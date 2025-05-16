Россияне с БпЛА "Молния" убили 2-х человек в Константиновке

В пятницу беспилотники российских захватчиков атаковали город Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли 2 гражданских, еще 3 получили ранения.

Источник: Донецкая облпрокуратура в Telegram

Дословно: "16 мая 2025 года, в 11.30, войска РФ попали по Константиновке, использовав БпЛА "Молния-1". За рулем автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 55-летний водитель. Также погиб мужчина 57 лет, который находился возле укрытия".

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Детали: Кроме того, пострадали двое горожан в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.

В 11.45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки 72-летняя женщина, которая находилась на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу.