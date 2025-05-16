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ЗМІ: Українська делегація на перемовинах з РФ спілкується через перекладача

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 16 травня 2025, 15:23
ЗМІ: Українська делегація на перемовинах з РФ спілкується через перекладача
фото: "Суспільне"

Під час перемовин між Україною та Російською Федерацією українська делегація користується послугами перекладача. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", "Суспільне" з посиланням на джерела в українській делегації

Деталі: Україну на переговорах представляють міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники глав МЗС, СБУ, ГУР та інші посадовці.

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Російську делегацію очолює Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Джерела агентств з української делегації розповіли, що спілкування з росіянами відбувається через перекладача.

Нагадаємо:

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  • Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.
  • Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.
  • Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.

РосіяУкраїнапереговориТуреччина
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