ЗМІ: Українська делегація на перемовинах з РФ спілкується через перекладача

Під час перемовин між Україною та Російською Федерацією українська делегація користується послугами перекладача.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", "Суспільне" з посиланням на джерела в українській делегації

Деталі: Україну на переговорах представляють міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники глав МЗС, СБУ, ГУР та інші посадовці.

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Російську делегацію очолює Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Джерела агентств з української делегації розповіли, що спілкування з росіянами відбувається через перекладача.

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