ЗМІ: Українська делегація на перемовинах з РФ спілкується через перекладача
П'ятниця, 16 травня 2025, 15:23
Під час перемовин між Україною та Російською Федерацією українська делегація користується послугами перекладача.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", "Суспільне" з посиланням на джерела в українській делегації
Деталі: Україну на переговорах представляють міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники глав МЗС, СБУ, ГУР та інші посадовці.
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Російську делегацію очолює Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.
Джерела агентств з української делегації розповіли, що спілкування з росіянами відбувається через перекладача.
Нагадаємо:
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- Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.
- Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.
- Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.