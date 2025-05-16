СМИ: Украинская делегация на переговорах с РФ общается через переводчика

Во время переговоров между Украиной и Российской Федерацией украинская делегация пользуется услугами переводчика.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", "Суспільне" со ссылкой на источники в украинской делегации

Детали: Украину на переговорах представляют министр обороны Рустем Умеров, первые заместители глав МИД, СБУ, ГУР и другие должностные лица.

Реклама:

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители глав российских МИД и Минобороны, начальник Главного управления Генштаба.

Источники агентств из украинской делегации рассказали, что общение с россиянами происходит через переводчика.

Напомним:

РЕКЛАМА: