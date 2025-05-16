СМИ: Украинская делегация на переговорах с РФ общается через переводчика
Пятница, 16 мая 2025, 15:23
Во время переговоров между Украиной и Российской Федерацией украинская делегация пользуется услугами переводчика.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", "Суспільне" со ссылкой на источники в украинской делегации
Детали: Украину на переговорах представляют министр обороны Рустем Умеров, первые заместители глав МИД, СБУ, ГУР и другие должностные лица.
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Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители глав российских МИД и Минобороны, начальник Главного управления Генштаба.
Источники агентств из украинской делегации рассказали, что общение с россиянами происходит через переводчика.
Напомним:
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- Ранее стало известно, что впервые более чем за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.
- Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
- Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.