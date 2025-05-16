Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Украинская делегация на переговорах с РФ общается через переводчика

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 16 мая 2025, 15:23
СМИ: Украинская делегация на переговорах с РФ общается через переводчика
фото: "Суспільне"

Во время переговоров между Украиной и Российской Федерацией украинская делегация пользуется услугами переводчика.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", "Суспільне" со ссылкой на источники в украинской делегации

Детали: Украину на переговорах представляют министр обороны Рустем Умеров, первые заместители глав МИД, СБУ, ГУР и другие должностные лица.

Реклама:

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители глав российских МИД и Минобороны, начальник Главного управления Генштаба.

Источники агентств из украинской делегации рассказали, что общение с россиянами происходит через переводчика.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Ранее стало известно, что впервые более чем за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
  • Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

РосcияУкраинапереговорыТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Экс-посол США в Украине признала, что решила уволиться из-за Трампа
Суд закрыл дело о разделении 17 миллиардов Порошенко: у защиты есть план Б и С
Переговоры Украина-РФ приостановили
В центре Киева со стрельбой останавливали машину нарушителя, который наехал на патрульного
Трамп рассказал, когда сможет встретиться с Путиным
Зеленский прибыл в Албанию
Все новости...
Росcия
Зеленский призвал наказывать РФ санкциями, если в Стамбуле не будет результатов
Россияне в последний момент начали требовать, чтобы США не было на переговорах с Украиной – СМИ
В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа является "необходимой"
Последние новости
17:14
В Украине доля населения в потреблении электроэнергии превышает треть
16:55
Представитель Путина заявил, что Украина и РФ пропишут в деталях свое видение прекращения огня
16:53
Новая эра персонализированной медицины: в США врачи создали препарат по редактированию генов для одного пациента
16:51
Работники ДТЭК попали под вражеский обстрел в Донецкой области
16:44
Экс-посол США в Украине признала, что решила уволиться из-за Трампа
16:40
ОбновленоЗеленский и европейские лидеры вместе поговорили с Трампом
16:32
Эпидемиологи ищут источник вспышки гепатита А в Киеве: сейчас есть 65 больных
16:28
В Украине в этом году планируют ввести в работу около 1 ГВт генерации - Шмыгаль
16:27
ОбновленоУмеров: Делегации в Стамбуле обсудили обмен пленными "тысяча на тысячу"
16:22
шахматыМузычук выиграла этап Гран-при в Австрии, но не смогла квалифицироваться на Турнир претенденток
Все новости...
Реклама:
Реклама: