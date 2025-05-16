Зеленський закликав карати РФ санкціями, якщо у Стамбулі не буде результатів

Якщо російська делегація на переговорах у Стамбулі виявиться неспроможною показати результати у вигляді припинення вогню, проти РФ потрібно застосувати серйозні санкції.

Джерело: "Європейська правда", президент Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії, де зібрались лідери держав практично з усієї Європи

Деталі: Зеленський зауважив, що пріоритетом України є повне, безумовне і чесне припинення вогню, що має відбутися негайно.

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"Якщо російські представники в Стамбулі сьогодні не можуть погодитися навіть на це, на припинення вогню, на цей очевидно необхідний перший крок, то буде на сто відсотків ясно, що Путін продовжує підривати дипломатичні зусилля", – сказав Зеленський.

Якщо ж це не так, зазначив президент, то на переговорах у Стамбулі має бути результат у вигляді припинення вогню.

Президент звернув увагу на те, що Росія надіслала у Стамбул майже тих самих людей, що й у 2022 році.

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"Вони демонструють, що Росія не змінила свого основного підходу. Вони роблять багато заяв, багато погроз, але нічого не вирішують. Вони роблять усе, щоб перетворити цю зустріч у Стамбулі на інсценований порожній процес, як і в 2022 році", – переконаний Зеленський, зазначивши, що росіяни зривають переговори.

"Тож якщо виявиться, що російська делегація дійсно грає в театр і не може досягти жодних результатів сьогодні, світ повинен відреагувати. Необхідна сильна реакція, включаючи санкції проти енергетичного сектора та банків Росії. Тиск повинен продовжуватися, доки не буде досягнуто реального прогресу. Україна готова вжити всіх реалістичних заходів, щоб покласти край цій війні", – зазначив Зеленський.

Президент закликав Путіна "надати своїй делегації реальні повноваження", щоб "повністю припинити вбивства на час, достатній, аби дати дипломатії реальний шанс".

Як повідомлялося, 16 травня вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

Росія, як відомо, відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з кремлівським правителем.