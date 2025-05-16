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Зеленский призвал наказывать РФ санкциями, если в Стамбуле не будет результатов

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 16 мая 2025, 15:32
Зеленский призвал наказывать РФ санкциями, если в Стамбуле не будет результатов
Зеленский, фото: ОП

Если российская делегация на переговорах в Стамбуле окажется неспособной показать результаты в виде прекращения огня, против РФ нужно применить серьезные санкции.

Источник: "Европейская правда", президент Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в Албании, где собрались лидеры государств практически со всей Европы

Детали: Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное, безусловное и честное прекращение огня, которое должно произойти немедленно.

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"Если российские представители в Стамбуле сегодня не могут согласиться даже на это, на прекращение огня, на этот очевидно необходимый первый шаг, то будет на сто процентов ясно, что Путин продолжает подрывать дипломатические усилия", – сказал Зеленский.

Если же это не так, отметил президент, то на переговорах в Стамбуле должен быть результат в виде прекращения огня.

Президент обратил внимание на то, что Россия отправила в Стамбул почти тех же людей, что и в 2022 году.

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"Они демонстрируют, что Россия не изменила своего основного подхода. Они делают много заявлений, много угроз, но ничего не решают. Они делают все, чтобы превратить эту встречу в Стамбуле в инсценированный пустой процесс, как и в 2022 году", – убежден Зеленский, отметив, что россияне срывают переговоры.

"Поэтому если окажется, что российская делегация действительно играет спектакль и не может достичь никаких результатов сегодня, мир должен отреагировать. Необходима сильная реакция, включая санкции против энергетического сектора и банков России. Давление должно продолжаться, пока не будет достигнут реальный прогресс. Украина готова принять все реалистичные меры, чтобы положить конец этой войне", – отметил Зеленский.

Президент призвал Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия", чтобы "полностью прекратить убийства на время, достаточное для того, чтобы дать дипломатии реальный шанс".

Как сообщалось, 16 мая впервые более чем за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Россия, как известно, отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с кремлевским правителем.

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