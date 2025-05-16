Росіяни висунули неприйнятні умови, щоб можна було оголосити перемир'я – ЗМІ

У турецькому Стамбулі тривають переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.

Джерело: Sky News, "Європейська правда"

Деталі: За даними телеканалу, який посилається на джерело в українських дипломатичних колах, Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного.

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За словами джерела, серед вимог Росії – виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.

Співрозмовник також зазначив, що були й інші "неприйнятні" вимоги.

Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

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Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.